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Донецкая группа новостей

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Друзья Ларисы Долиной подарили ей новую квартиру

Друзья Ларисы Долиной подарили ей новую квартиру

Друзья Ларисы Долиной подарили ей новую квартиру Артистку спросили, хотела бы она вернуть свою старую квартиру в Хамовниках, из-за которой она судилась с Полиной Лурье.

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