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Царьград

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Диетолог Белюга раскрыла, сколько дыни можно съесть без вреда

Диетолог Белюга раскрыла, сколько дыни можно съесть без вреда

Диетолог Евгения Белюга рассказала, сколько дыни можно съесть без риска для здоровья. В интервью она рекомендовала ограничиться одним-двумя кусочками, предупреждая о высокой калорийности из-за содержания сахара.

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