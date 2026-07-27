Диетолог Белюга раскрыла, сколько дыни можно съесть без вреда

Диетолог Евгения Белюга рассказала, сколько дыни можно съесть без риска для здоровья. В интервью она рекомендовала ограничиться одним-двумя кусочками, предупреждая о высокой калорийности из-за содержания сахара.
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