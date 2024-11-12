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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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За нецензурную брань в адрес судьи Прохину грозит от 2 до 4 игр дисквалификации и штраф до 500 тысяч рублей. КДК рассмотрит удаление защитника «Оренбурга»

Судья Кирилл Левников удалил защитника «Оренбурга» после матча 15-го тура Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (1:2).

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