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Ротам ВС России будут присваивать наименования в честь погибших военнослужащих

Ротам ВС России будут присваивать наименования в честь погибших военнослужащих

Батальонам и ротам ВС России будут присваивать почётные наименования в честь погибших выдающихся военнослужащих и государственных деятелей, имеющих особые заслуги перед Родиной.

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