НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

161 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    и отправлять на его  родину вместе с мигрантомРоссиянкам хотят ...
  • Иосиф Калинин
    Вам же совершенно определенно сказали: потерять можно на дорогих кредитах!Финансовый экспер...
  • Михаил Васильев
    Автор, так на чЕм или на чЁм потерять? Или Вам до фени?Финансовый экспер...

Проект РНБ «Слушай, Ленинград!» стартовал на «Радио России»

Проект РНБ «Слушай, Ленинград!» стартовал на «Радио России»

Он расскажет о работе библиотеки во время войны и блокады В пятницу, 24 января, на «Радио России» стартовал проект Российской национальной библиотеки «Слушай, Ленинград!», посвященный работе библиотеки в годы войны и блокады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх