Проект РНБ «Слушай, Ленинград!» стартовал на «Радио России»

Он расскажет о работе библиотеки во время войны и блокады В пятницу, 24 января, на «Радио России» стартовал проект Российской национальной библиотеки «Слушай, Ленинград!», посвященный работе библиотеки в годы войны и блокады.
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