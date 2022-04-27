Девин Букер может вернуться после травмы в 6-м или 7-м матче с «Пеликанс»

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер может принять участие в ближайших матчах плей-офф, включая 6-й и, вероятно, 7-й матч серии против «Нового Орлеана» (3-2).
Популярные статьи
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
- «Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
Свежие комментарии