Девин Букер может вернуться после травмы в 6-м или 7-м матче с «Пеликанс»

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер может принять участие в ближайших матчах плей-офф, включая 6-й и, вероятно, 7-й матч серии против «Нового Орлеана» (3-2).

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