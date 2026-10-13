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Энергетический вызов: как нехватка топлива в ЕС влияет на логику санкций против России

Энергетический вызов: как нехватка топлива в ЕС влияет на логику санкций против России

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Экс-советник президента России по политическим вопросам, политолог Сергей Станкевич выразил мнение, что ослабление антироссийских санкций со стороны ЕС в ближайшей перспективе маловероятно.

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