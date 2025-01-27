Рубио заверил Сийярто о намерении Трампа закончить конфликт с Украиной

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио получил от него заверения, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп твердо намерен добиться прекращения конфликта на Украине.