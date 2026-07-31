В «Единой России» предложили создать единый ресурс для поддержки народного ВПК

«Единая Россия» намерена организовать площадку для представителей народного военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы совместно с руководителями небольших предприятий и волонтерских мастерских обсудить существующие проблемы и найти решения, которые помогут развивать производство.
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