Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 836 подписчиков

В «Единой России» предложили создать единый ресурс для поддержки народного ВПК

В «Единой России» предложили создать единый ресурс для поддержки народного ВПК

«Единая Россия» намерена организовать площадку для представителей народного военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы совместно с руководителями небольших предприятий и волонтерских мастерских обсудить существующие проблемы и найти решения, которые помогут развивать производство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии