В Астраханской области полицией пресечена деятельность 11 нелегальных пунктов приёма лома металлов

Астраханская полиция ежедневно регистрирует кражи металлических изделий. В подавляющем большинстве таких случаев похищенное сбывается злоумышленниками в пункты приёма лома металлов.

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