Вечный огонь зажгли у авиазавода «Сокол» в Нижнем Новгороде

В Московском районе Нижнего Новгорода зажегся Вечный огонь. Масштабное событие произошло у мемориала Славы в память о заводчанах авиастроительного завода «Сокол», погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
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