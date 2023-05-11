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Система ПВО КНДР: объектовые зенитные ракетные комплексы. Раритеты эпохи холодной войны и новые разработки

Система ПВО КНДР: объектовые зенитные ракетные комплексы. Раритеты эпохи холодной войны и новые разработки

До недавнего времени зенитно-ракетные войска КНДР, организационно входящие в состав военно-воздушных сил, были оснащены устаревшими комплексами советского и китайского производства.

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