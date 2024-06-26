Белоусов предупредил Остина о рисках эскалации ситуации из-за поставок американского оружия на Украину

Министр обороны России Андрей Белоусов в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином высказался против дальнейшего увеличения военной помощи США Украине, посчитав это шагом к эскалации ситуации.
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