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Белоусов предупредил Остина о рисках эскалации ситуации из-за поставок американского оружия на Украину

Белоусов предупредил Остина о рисках эскалации ситуации из-за поставок американского оружия на Украину

Министр обороны России Андрей Белоусов в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином высказался против дальнейшего увеличения военной помощи США Украине, посчитав это шагом к эскалации ситуации.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Белоусов предупредил Остина о рисках эскалации ситуации о которых тот и не догадывался! Однако вряд ли что изменится.
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