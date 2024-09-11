❗️Сбер повысил ставки по вкладам, не дожидаясь решения Центробанка по ключевой ставке — РБК.
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❗️Сбер повысил ставки по вкладам, не дожидаясь решения Центробанка по ключевой ставке — РБК.
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