27 и 28 октября на Новой сцене Большого театра пройдут гастроли балетной труппы Мариинского театра. Зрителям представят три одноактных балета.
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