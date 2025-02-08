Обрыв подводного кабеля не сказался на абонентах Калининградской области

Повреждение российского кабеля связи в Балтийском море между Санкт-Петербургом и Калининградской областью не повлияло на обслуживание калининградских абонентов, рассказали в Ростелекоме, сообщает 8 февраля сетевое издание «Клопс».
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