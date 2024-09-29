"Отравленных" Скрипалей прячут даже от суда: Депутат Медведев назвал причину

Михаил Еграшин

Так их под землёй прячут? И кто их вообще отравил (или усыпил вместе с котом)? Ющенко, помню, после отравления кремлёвской горилкой, наоборот сильно пиарился. Да и тот лысый (который крысиным ядом отравился, не помню как звать) перед смертью тоже. Один Березовский почему-то молчал.