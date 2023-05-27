Федеральное агентство новостей №1

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Посольство России в Вашингтоне ответило на критику по поводу размещения ЯО в Белоруссии

Посольство России в Вашингтоне ответило на критику по поводу размещения ЯО в Белоруссии

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере.

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