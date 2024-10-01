В Барнаул привезут пояс Пресвятой Богородицы, дарующий радость материнства

Молебны будут совершаться ежедневно с 2 по 4 октября Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 2 октября после Божественной литургии возглавит встречу ковчега с поясом Пресвятой Богородицы и мощами праведных Иоакима и Анны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии