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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнаул привезут пояс Пресвятой Богородицы, дарующий радость материнства

В Барнаул привезут пояс Пресвятой Богородицы, дарующий радость материнства

Молебны будут совершаться ежедневно с 2 по 4 октября Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 2 октября после Божественной литургии возглавит встречу ковчега с поясом Пресвятой Богородицы и мощами праведных Иоакима и Анны.

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