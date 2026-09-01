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Около 700 осужденных в Алтайском крае сели за парты в День знаний

Около 700 осужденных в Алтайском крае сели за парты в День знаний

В исправительных учреждениях региона начался новый учебный год, а несовершеннолетним в СИЗО-1 передали школьные принадлежности В школах при колониях Алтайского края начался учебный год.

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