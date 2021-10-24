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«Перемирие России и США нужно для того, чтобы убрать с нейтральной полосы геополитические "жертвы" холодной войны»

«Перемирие России и США нужно для того, чтобы убрать с нейтральной полосы геополитические "жертвы" холодной войны»

О том, как Китай и Россия «дезертировали» с идеологического фронта, а США в Белоруссии не выиграли, но и не проиграли, а также о том, как геополитические «клоуны» - Польша и Литва, того не подозревая, помешали гибридной интервенции режима Лукашенко, а ещё о перспективе «эпохи солдатских президентов» в Америке и о том, почему с русофобкой Нуланд лучше договариваться, чем с неотроцкистом Блинкеном, еженедельнику «Звезда» рассказал кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев © facebook.

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Vasily Golov
Китай крепко связан с США экспортно-импортными соглашениями. Это результат торговых войн. Минск не проиграл.Он никогда не выигрывал у Запада.Он играл с ним в многовекторность.Известно,что Минск разрешил упрощенное получение визы с многими государствами. Не посадка самолета,а поток беженцев в Европу через Белоруссию - источник санкций.Но Лукашенко действует.Не предоставил верительной грамоты посол Франции- мигрант или нелегал изгнан.Россия проявляет гуманизм,когда надо действовать жестко.Словоблудия от США получено много.Нуланд прощупала возможности оппозиции.Повторяется.На заигрывание с ней подогревается создания националистический настроений в России.Русского национализма боится Европа и США.Они помнят РНЕ Баркашова.
Nikolia Vovchenko
Идиот...То ли автор,то ли задававший ,то ли отвечавший на"вопросы"...Не собираются СГА "собирать трупы",да и "шоу с визитом дамы из..."товарисчь"не понимает
Anatoli Ryabenko
В США мужики измельчали и на авансцену выходят женщины. Без разницы какие белые, жёлтые, чёрные. Они умнее американских мужиков. Политику какую они протолкнут приведёт США к нейтралитету и не будет дикого желания быть США впереди планеты всей. Это поспособствует США продержаться ещё какое то время. Черта краха США отодвинется.
Алексей Сафронов
..."отодвинется", только в том случае, если устоит доллар. А, при том, произвольном "печатывании" или в электронном формате наступит информация и, крах доллара очень быстро потянет в низ всю экономику.
Алексей Сафронов
С огромным уважением отношусь к Дмитрию Евстафьеву, как умному человеку, большому интеллектуалу и философу! Но, в этот раз, как мне кажется, он слабовато обобщил происходящее в Америке - "сладкое с жёлтым". А особенно, в части возможности встать во главе пиндо-империи, кому-то из "простых солдат" типа, как было во втором столетии н.э. в Риме.
Александр Шедный
Евстафьев - обычный подпиндосник, в чём он открыто признался на одной из передач В. Соловьёва, а потому мнение его предвзято и не отражает истинного положения вещей.
Вячеслав Пронин
Никто в здравом уме и не собирается сбрасывать США в своем глобальном выстраивании отношений в современном мире, но и склоняться в пользу долговременных отношений с США непростительная ошибка.США - стратегический враг исходя из их политики, ослабление США в интересах России,поэтому на данном этапе союз с Китаем предпочтительнее.
Евгений Чагаев
Либерасты говорят, что всё пропало и надо договариваться с США и в частности с русофобами, старая песня либерашек, старый конь как говорится и борозду не портит, но и новую не пашет.

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