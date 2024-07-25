Криминалист СК Расторгуев: во время поисков тулунского маньяка проверили 15 тыс. человек

Житель небольшого городка в Иркутской области более 20 лет безнаказанно нападал на женщин. Выйти на след маньяка было сложно: свои преступления он совершал рано утром или поздно вечером, и жертвы не всегда могли различить лицо насильника.
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