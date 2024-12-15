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Рубль возобновил рост. Курсы доллара и евро на 15 декабря

Российская валюта остановила снижение и начала укрепляться.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 15 декабря 2024 года, составляет 103,4305 рубля (прежнее значение – 103,9500 рубля), официальный курс евро — 109,0126 рубля (предыдущий показатель – 110,4804 рубля).

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