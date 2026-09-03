В подольской школе имени Куимова открыли два агрокласса для школьников

Два специализированных агрокласса открыли в школе имени Героя России Куимова в Подольске. В них будут заниматься более 50 учеников седьмого и десятого классов.
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