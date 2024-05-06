На стенде Петербурга на выставке «Россия» 7 мая стартует Победная неделя

Она продлится до 10 мая С 7 по 10 мая в рамках празднования 79–летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на стенде Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдёт Неделя «Легендарного Петербурга».