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Петербургский дневник

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На стенде Петербурга на выставке «Россия» 7 мая стартует Победная неделя

На стенде Петербурга на выставке «Россия» 7 мая стартует Победная неделя

Она продлится до 10 мая С 7 по 10 мая в рамках празднования 79–летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на стенде Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдёт Неделя «Легендарного Петербурга».

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