ИИ-система PACMAN научилась управлять термоядерной плазмой за миллисекунды

Исследователи Лаборатории физики плазмы Принстона (PPPL) и Принстонского университета испытали новую программную систему на основе искусственного интеллекта, которая управляет плазмой в токамаке за миллисекунды — значительно быстрее, чем успевает среагировать человек.
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