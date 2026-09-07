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ИИ-система PACMAN научилась управлять термоядерной плазмой за миллисекунды

ИИ-система PACMAN научилась управлять термоядерной плазмой за миллисекунды

Исследователи Лаборатории физики плазмы Принстона (PPPL) и Принстонского университета испытали новую программную систему на основе искусственного интеллекта, которая управляет плазмой в токамаке за миллисекунды — значительно быстрее, чем успевает среагировать человек.

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