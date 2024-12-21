5 безумных новогодних традиций, о которых вы точно не знали

У всех нас есть свои личные и семейные новогодние ритуалы и традиции. К примеру, некоторые в новогоднюю ночь пишут на бумажках свои желания, затем сжигают их, пепел высыпают в бокал с шампанским и выпивают, и всё это нужно успеть сделать, пока бьют куранты.