Омородион об «Атлетико»: «Я плакал ночами, никто со мной не говорил. Я тренировался в стороне, не чувствовал себя частью команды, было тяжело»

– Как вы вспоминаете это лето? Ваше имя часто звучало на трансферном рынке, переход в «Челси» считался уже решенным делом, а ваши партнеры по сборной даже устроили вам «коридор», чтобы отпраздновать это на тренировке во время Олимпийских игр.