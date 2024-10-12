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Омородион об «Атлетико»: «Я плакал ночами, никто со мной не говорил. Я тренировался в стороне, не чувствовал себя частью команды, было тяжело»

– Как вы вспоминаете это лето? Ваше имя часто звучало на трансферном рынке, переход в «Челси» считался уже решенным делом, а ваши партнеры по сборной даже устроили вам «коридор», чтобы отпраздновать это на тренировке во время Олимпийских игр.

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