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Блинкен: на выборах в Венесуэле США признают победу оппозиционера Уррутия

Блинкен: на выборах в Венесуэле США признают победу оппозиционера Уррутия

Из-за большого количества ошибок при подсчете результатов и обработке избирательных бюллетеней на выборах в Венесуэле местные власти не учли волю своего народа, поэтому Соединенные Штаты признают победу кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутия.

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