Из-за большого количества ошибок при подсчете результатов и обработке избирательных бюллетеней на выборах в Венесуэле местные власти не учли волю своего народа, поэтому Соединенные Штаты признают победу кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутия.