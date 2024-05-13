Северное сияние в Сибири объяснил ученый из Новосибирска

Откуда в Новосибирской области появилось Северное сияние, рассказал астроном Александр Глазунов.В ночь с 10 на 11 мая жители Новосибирской области и других регионов Сибири могли наблюдать северное сияние.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии