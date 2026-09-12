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Белоусов поздравил российских танкистов с профессиональным праздником

Белоусов поздравил российских танкистов с профессиональным праздником

В России День танкиста будет отмечаться уже в 80-й раз, 13 сентября. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, специалистов и конструкторов танковых войск, сообщила пресс-служба Минобороны.

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