Как открыть бизнес по доставке еды в Дубае

Почему дубайский рынок Три года назад мы думали, куда уводить нашу группу компаний за рубеж. Мы смотрели на Америку, Европу, Сингапур, Гонконг и Дубай, и победил последний, потому что он с точки зрения выхода дешевле для российской компании.