Китайские аналитики рассказали об ожиданиях от саммита БРИКС в Казани

Предстоящий саммит БРИКС в Казани станет первым после расширения состава данной организации. На предстоящем в России мероприятии этот механизм может продемонстрировать свою объединяющую роль для стран Глобального юга.
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