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Газета.ру

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Жительница Новокузнецка надела костюм коня на выборы в Госдуму

Жительница Новокузнецка надела костюм коня на выборы в Госдуму

Избирательница из Новокузнецка пришла на выборы в Госдуму в костюме коня из популярного мультфильма. Об этом сообщило информационное агентство «Кузбасс».

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