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Том Круз прыгнул с крыши, рояль парил в воздухе: как закрылась Олимпиада

Том Круз прыгнул с крыши, рояль парил в воздухе: как закрылась Олимпиада

12 августа 2024, 02:27 Спорт Размер текста А А А Том Круз прыгнул с крыши, рояль парил в воздухе: как закрылась Олимпиада close 100% Актер Том Круз на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже, 12 августа 2024 года Phil Noble/Reuters Обошлось без скандалов В отличие от церемонии открытия Игр, вызвавшей неоднозначную реакцию в обществе, закрытие Олимпиады прошло в классическом формате — на большом стадионе, где спортсмены получили возможность по-настоящему в хорошем смысле «оторваться» под песни популярных исполнителей и отдохнуть от соревновательной суеты, а болельщики — в ограниченном пространстве насладиться театрализованным шоу.

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