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В ОП предложили ввести допвыплату пенсионерам после 70 лет

В ОП предложили ввести допвыплату пенсионерам после 70 лет

В России предложили ввести единовременную выплату для граждан, достигших 70-летнего возраста. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, передает РИА Новости.

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