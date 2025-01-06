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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роднина о чемпионате России по прыжкам: «Он мне не интересен. Пока не вижу, что это может вырасти в какую-то дисциплину»

Турнир пройдет 18 и 19 января в Санкт-Петербурге. «Я не смотрела чемпионат в прошлом году, и предстоящий тоже не особо интересен.

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