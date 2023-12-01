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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарьей Бо о стрельбе Йоханнеса Бо в эстафете: «Ему нравится быть в центре внимания и немного хвастаться»

Сборная Норвегии победила на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Йоханнес прошел свой этап с чистой и быстрой стрельбой.

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