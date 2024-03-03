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Жителей Техаса предупредили о возможном выходе штата из США

Жителей Техаса предупредили о возможном выходе штата из США

РИАМО - 3 мар. Журналисты газета Dallas Morning News предупредили жителей американского Техаса о большом количестве кандидатов на выборные должности, которые выступают за выход штата из США, пишет РИА Новости.

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