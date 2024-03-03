Жителей Техаса предупредили о возможном выходе штата из США

РИАМО - 3 мар. Журналисты газета Dallas Morning News предупредили жителей американского Техаса о большом количестве кандидатов на выборные должности, которые выступают за выход штата из США, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии