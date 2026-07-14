Причиной выхода Болгарии из «коалиции желающих» по Украине стало растущее раздражение стратегией Европы в украинском конфликте и постоянным ростом финансовых требований со стороны Европейского союза (ЕС).
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