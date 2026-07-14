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Названа причина выхода Болгарии из «коалиции желающих» по Украине

Названа причина выхода Болгарии из «коалиции желающих» по Украине

Причиной выхода Болгарии из «коалиции желающих» по Украине стало растущее раздражение стратегией Европы в украинском конфликте и постоянным ростом финансовых требований со стороны Европейского союза (ЕС).

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