В России нельготная ипотека набирает обороты

При сопоставимой стоимости квартиры кредит по рыночной ставке может обходиться в 1,5–2 раза дороже, чем по льготной программе Спрос на рыночные программы ипотеки для приобретения новостроек увеличился на 15,5%.
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