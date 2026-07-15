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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России нельготная ипотека набирает обороты

В России нельготная ипотека набирает обороты

При сопоставимой стоимости квартиры кредит по рыночной ставке может обходиться в 1,5–2 раза дороже, чем по льготной программе Спрос на рыночные программы ипотеки для приобретения новостроек увеличился на 15,5%.

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