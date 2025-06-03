Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Al Arabiya: США отказались от трех военных баз в Сирии

ДУБАЙ, 3 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты закрыли две военные базы в Сирии и передали еще одну под контроль курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) в рамках сокращения своего военного присутствия в стране.

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