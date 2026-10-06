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Ивановские новости

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В Ивановской области проверку сирен перенесли на 9 октября

В Ивановской области проверку сирен перенесли на 9 октября

Проверка систем оповещения в Ивановской области пройдет 9 октября с 10:00 до 12:00, во время неё прозвучит сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и будет транслироваться информационный ролик.

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