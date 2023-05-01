RT Russia

11 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    По части ярлыков наш МИД еще никто не переплюнул. Россия докатилась до звания «кость в горле Запада». («Великая держа...«Цели у Варшавы в...
  • Игорь Человек
    Террактов организованных укро-фашистами в РФ на объектах инфраструктуры  по прежнему нет!:)Пять пожарных пое...
  • Людмила Абрамова
    опять мигранты...Источник: полиция...

Касаткина — о работе с психологом: мы говорили о теннисе, ситуации в моей стране

Касаткина — о работе с психологом: мы говорили о теннисе, ситуации в моей стране

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о проблемах с мотивацией в игре и рассказала о проделанной в этом направлении работе с психологом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх