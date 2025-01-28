НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Черчесов ушел из сборной Казахстана, пикет против изменения регламента ФФККР, Илич почти в «Спартаке», молодежка мимо Евро, два поражения «Зенита» и другие новости

1. Станислав Черчесов покинул сборную Казахстана. Ему выплатят 500 тысяч евро, однако контракт еще не расторгнут, а раз бумага не подписана, никто пока и не уволен, получается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх