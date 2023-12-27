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Вечерний Новосибирск

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Сколько мандаринов можно съесть на Новый год, рассказала эндокринолог Губарева

Сколько мандаринов можно съесть на Новый год, рассказала эндокринолог Губарева

Новый год готовятся отметить россияне и жители Новосибирской области. На каждом столе 31 декабря будут стоять мандарины, о пользе этих фруктов в преддверии праздника напомнила эндокринолог Дарья Губарева.

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