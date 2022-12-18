НХЛ. «Вашингтон» забросил 5 шайб «Торонто», «Рейнджерс» обыграли «Филадельфию», «Тампа» победила «Монреаль»

«Вашингтон» победил «Торонто» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон» обыграл «Коламбус» (4:2), «Тампа» была сильнее «Монреаля» (5:1), «Каролина» одолела «Даллас» (5:4 ОТ).

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