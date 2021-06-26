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Мэр в закрытом Новоуральске наконец-то выбран

Мэр в закрытом Новоуральске наконец-то выбран. Безвластие закончилось. Случилось это 24 июня. В этот день на завершающем этапе на заседании конкурсной комиссии по отбору Главы Новоуральского городского округа из трёх кандидатов выбрали одного.

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