Мэр в закрытом Новоуральске наконец-то выбран. Безвластие закончилось. Случилось это 24 июня. В этот день на завершающем этапе на заседании конкурсной комиссии по отбору Главы Новоуральского городского округа из трёх кандидатов выбрали одного.