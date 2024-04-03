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Мишустин: Под руководством президента правительство построило новую систему госуправления

Мишустин: Под руководством президента правительство построило новую систему госуправления

МОСКВА (ИА Реалист). Под руководством президента правительство построило новую технологичную и эффективную систему государственного управления, заявила 58-летний премьер Михаил Мишустин, выступая 3 апреля с ежегодны отчетом правительства в Госдуме.

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