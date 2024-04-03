Мишустин: Под руководством президента правительство построило новую систему госуправления

МОСКВА (ИА Реалист). Под руководством президента правительство построило новую технологичную и эффективную систему государственного управления, заявила 58-летний премьер Михаил Мишустин, выступая 3 апреля с ежегодны отчетом правительства в Госдуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии