Число пострадавших от нападения клещей южноуральцев выросло вшестеро

Больше трехсот жителей Челябинской области пострадали от укуса клещей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 12 апреля текущего года зарегистрировано 328 жителей области, пострадавших от присасывания клеща на территории 21 муниципального образования.