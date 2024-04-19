Число пострадавших от нападения клещей южноуральцев выросло вшестеро

Больше трехсот жителей Челябинской области пострадали от укуса клещей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 12 апреля текущего года зарегистрировано 328 жителей области, пострадавших от присасывания клеща на территории 21 муниципального образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии